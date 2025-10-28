ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Георги Рачев зарадва жителите на Пловдив, София и Варна
Автор: ИА Фокус 07:59
© bTV
На 1 и 2 ноември, когато е ваканцията на децата, времето ще бъде перфектно. Днес дъждът спира, утре ще е по-хладно, но след това започва затопляне. Това коментира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

"Сутрин ще има по-ниски температури, особено в края на октомври и началото на ноември, но като цяло времето ще е топло", заяви още той. 

По думите му над цяла Европа е доста топло за сезона. "Високи температури се очакват поне до около 8-10 ноември."

"В София времето ще стигне до 20 градуса поне до следващия вторник и сряда - около 4-5 ноември. Много слънчево време с хубави съботно-неделни часове, които ще бъдат перфектни за навън. В Пловдив също се очакват около 20 и малко над 20 градуса. Във Варна също ще е много топло и хубаво време, без съществен вятър и много високи температури за първото десетдневие на ноември месец. ", каза проф. Рачев.

И добави: "Много хубаво циганско, сиромашко лято посред есен", каза още той.


