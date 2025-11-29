ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Боян Дуранкев с мрачни заключения за българската икономика
Той припомни, че работодателите първоначално са отказали участие в обсъждането, докато синдикатите са направили компромис и са приели предложеното. "Сега обаче някои политически сили поставят условия, а други настояват за връщане към преговори. Голямата драма дойде от факта, че Борисов и обкръжението му ясно виждат повишеното обществено напрежение. България е в състояние на поликриза“, посочи той.
Проф. Дуранкев изброи рисковете – геополитическа нестабилност, възможни финансови кризи, климатични щети, нарастващо неравенство и криза на демокрацията. Според него правителството се крепи "на косъм“, а правната система е "омаломощена“, което подкопава върховенството на закона.
Икономистът подчерта, че българската икономика не се основава на модерни технологии и качествено висше образование. "Университетите ни не попадат в първите хиляда в престижните класации. Поликризата вече прераства в мегакриза. Бюджетът не може да я реши – може само да я задълбочи“, каза още той.
Проф. Дуранкев коментира и идеята за алтернативен бюджет. Според него административната реформа не просто е забуксувала, а е "увредена“, особено след "златния дъжд“, изсипан върху силовите структури. Относно осигуровките посочи, че увеличението с 2 процентни пункта е необосновано, тъй като пенсионната система е стабилна поне за следващото десетилетие. "По-разумно беше да се премахне максималният осигурителен доход“, уточни икономистът.
По повод идеята за повишаване на данък дивидент той отбеляза, че приходите от този налог са "символични“ – малко над 20 млн. лева за 2024 г. "Това не е проблем, но и не решава нищо“, каза той.
Проф. Дуранкев смята, че е вероятно да се предложи увеличение на ДДС, което според него е "най-лесният начин да се прехвърли тежестта върху бедните и средната класа“. По негови думи инфлацията временно улеснява бюджетарите, но дългът на страната расте: "Всеки български гражданин ще дължи над 8200 евро през следващата година.“
Той предупреди, че вероятно се задава бюджет по формулата "и вълците цели, и агнетата сити“ – без промени за олигархията, а за гражданите – традиционни увеличения на минималната заплата и пенсиите по швейцарското правило. "Формулата "и вълците цели, и агнетата сити“ очевидно удовлетворява сегашното правителство.“
Проф. Дуранкев подчерта, че България не е изправена пред непосредствен фалит, но динамиката на дълга е тревожна. "Още не сме в тотална финансова криза, но се пързаляме надолу“, заяви той.
По думите му искрата от последния протест пред Народното събрание може да прерасне в по-широко недоволство. "Очевидно е, че промяната ще бъде политическа. Тя вече чука на вратата“, заключи проф. Дуранкев.
