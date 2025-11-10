Продължава проверката на ДАНС в "Лукойл"

© ДАНС извършва проверка в рафинерията в Бургас, която е собственост на руския петролен гигант "Лукойл" и в офисите на "Лукойл - България".



Акцията е започнала в края на работната седмица. От пресцентъра на нефтозавода не коментираха акцията.



В съобщение на правителствената пресслужба беше посочено, че МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух.