ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прочитът на редактора: Ще станем ли по-богати, или просто ще броим по-различни пари
Влизането в еврозоната не е магическа формула. Никоя държава не е забогатяла от самата смяна на валутата, но нито една не е съжалила, че е направила крачката. Европейската централна банка напомня, че еврото е стабилност, доверие и предвидимост. Но за хората с ниски доходи това звучи абстрактно, докато не го усетят в портфейла си.
България отдавна живее "на евро“. Валутният борд свърза лева с единната европейска валута още през 1999 г., така че номиналната промяна е само въпрос на символ. Истинският въпрос е дали ще се промени реалната стойност на труда. Ще струва ли заплатата ни повече, или просто ще се изписва с други цифри?
Министерството на финансите и БНБ говорят предпазливо. И двете институции посочват, че ползите ще дойдат през стабилността и инвестициите. За бизнеса това означава по-ниски разходи и по-малко валутен риск. За хората — евентуално по-сигурни работни места и по-добри лихви по кредити. Но и двете страни признават: ръстът на доходите няма да дойде от самото еврото, а от начина, по който страната ще използва неговите предимства.
Историческият опит е ясен — в първите месеци след смяната на валутата цените обикновено леко се повишават. Част от търговците закръглят нагоре, а хората усещат това по джоба си. Европейската комисия следи подобни процеси и изисква строг контрол, за да няма спекулации, но психологическият ефект остава. Затова и очакванията трябва да са реалистични: доходите няма да скочат, но и покупателната сила няма да се срине, ако инфлацията бъде овладяна.
Има и друг аспект – неравенството. София отдавна живее в различна икономическа реалност от малките градове. Членството в еврозоната няма да промени това само по себе си, категоричен е "Фокус“. За едни хора еврото ще донесе повече възможности – по-лесен достъп до кредити, повече инвестиции, по-високи заплати в модерните сектори. За други – ще остане символ на чужда икономика, която не усещат в ежедневието си.
Българската народна банка е категорична: трайният ръст на доходите може да дойде само от по-висока производителност. Това означава образование, умения, технологии. Без тях еврото просто ще сложи европейски етикет на същите проблеми – ниски заплати, скъпи стоки и бавен напредък.
Влизането в еврозоната е като преместване в по-голяма къща, сравнява "Фокус“. Просторът е налице, но уютът зависи от това как ще си подредим стаите. Еврото ще даде стабилност, но не и гаранция за благополучие. То ще отвори вратата към по-предсказуемо бъдеще, но ще изисква повече отговорност – от държавата, бизнеса и хората.
А доходите? Те ще растат, когато трудът стане по-ценен, а не когато монетите станат по-блестящи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1380
|предишна страница [ 1/230 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
След оспорвани дебати: Парламентът с окончателно решение за "Луко...
16:48 / 07.11.2025
Даниел Митов: Трябва да се знае, че българската граница не може д...
15:20 / 07.11.2025
Издигат паметник на Захари Стоянов в София
14:53 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е сви...
13:14 / 07.11.2025
Край на безнаказаното натискане на газта по АМ "Тракия"!
13:25 / 07.11.2025
Хотелиери: Защо на едни увеличават заплатите и осигуряват комфорт...
12:59 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS