ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Прочитът на редактора: Ще станем ли по-богати, или просто ще броим по-различни пари
Автор: Десислава Томева 16:54Коментари (0)81
© Фокус
Когато се говори за еврото, българинът рядко мисли за икономически показатели. Повечето хора питат просто: "Ще живеем ли по-добре?“ Въпросът е човешки, не счетоводен. И отговорът не е еднозначен.

Влизането в еврозоната не е магическа формула. Никоя държава не е забогатяла от самата смяна на валутата, но нито една не е съжалила, че е направила крачката. Европейската централна банка напомня, че еврото е стабилност, доверие и предвидимост. Но за хората с ниски доходи това звучи абстрактно, докато не го усетят в портфейла си.

България отдавна живее "на евро“. Валутният борд свърза лева с единната европейска валута още през 1999 г., така че номиналната промяна е само въпрос на символ. Истинският въпрос е дали ще се промени реалната стойност на труда. Ще струва ли заплатата ни повече, или просто ще се изписва с други цифри?

Министерството на финансите и БНБ говорят предпазливо. И двете институции посочват, че ползите ще дойдат през стабилността и инвестициите. За бизнеса това означава по-ниски разходи и по-малко валутен риск. За хората — евентуално по-сигурни работни места и по-добри лихви по кредити. Но и двете страни признават: ръстът на доходите няма да дойде от самото еврото, а от начина, по който страната ще използва неговите предимства.

Историческият опит е ясен — в първите месеци след смяната на валутата цените обикновено леко се повишават. Част от търговците закръглят нагоре, а хората усещат това по джоба си. Европейската комисия следи подобни процеси и изисква строг контрол, за да няма спекулации, но психологическият ефект остава. Затова и очакванията трябва да са реалистични: доходите няма да скочат, но и покупателната сила няма да се срине, ако инфлацията бъде овладяна.

Има и друг аспект – неравенството. София отдавна живее в различна икономическа реалност от малките градове. Членството в еврозоната няма да промени това само по себе си, категоричен е "Фокус“. За едни хора еврото ще донесе повече възможности – по-лесен достъп до кредити, повече инвестиции, по-високи заплати в модерните сектори. За други – ще остане символ на чужда икономика, която не усещат в ежедневието си.

Българската народна банка е категорична: трайният ръст на доходите може да дойде само от по-висока производителност. Това означава образование, умения, технологии. Без тях еврото просто ще сложи европейски етикет на същите проблеми – ниски заплати, скъпи стоки и бавен напредък.

Влизането в еврозоната е като преместване в по-голяма къща, сравнява "Фокус“. Просторът е налице, но уютът зависи от това как ще си подредим стаите. Еврото ще даде стабилност, но не и гаранция за благополучие. То ще отвори вратата към по-предсказуемо бъдеще, но ще изисква повече отговорност – от държавата, бизнеса и хората.

А доходите? Те ще растат, когато трудът стане по-ценен, а не когато монетите станат по-блестящи.


Още по темата: общо новини по темата: 1380
07.11.2025 Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
07.11.2025 Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна от
очакваното
06.11.2025 Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11.2025 Лиляна Павлова: Цените се увеличават със или без еврото
04.11.2025 Ще се печата ли номинал от 500 евро у нас?
04.11.2025 Ето ги българските евробанкноти
предишна страница [ 1/230 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
След оспорвани дебати: Парламентът с окончателно решение за "Луко...
16:48 / 07.11.2025
Даниел Митов: Трябва да се знае, че българската граница не може д...
15:20 / 07.11.2025
Издигат паметник на Захари Стоянов в София
14:53 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е сви...
13:14 / 07.11.2025
Край на безнаказаното натискане на газта по АМ "Тракия"!
13:25 / 07.11.2025
Хотелиери: Защо на едни увеличават заплатите и осигуряват комфорт...
12:59 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: