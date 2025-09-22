ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приключи огледът на мястото край Смолян, където бе открит труп
"Трупът е закаран в Отделението по съдебна медицина за извършване на аутопсия. След приключването й ще стане ясно дали се касае за насилствена смърт, каква е причината за смъртта, кога е настъпила тя“, поясни прокурор Симов.
Той уточни, че се касае се за български гражданин, който е открит днес в гориста местност в района на екопътека "Невястата“.
Работи се по всички версии, включително и убийство.
Припомняме, че днес цял ден на мястото имаше, полицейски екипи и криминалисти. Извършваха се процесуално-следствени действия.
Екопътека "Невястата“ беше затворена за посещения от туристи.
