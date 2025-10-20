ИЗПРАТИ НОВИНА
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите, ще се наложи да си платите
Автор: Десислава Томева 15:40Коментари (0)428
©
В повечето случаи трудовите договори се прекратяват с едномесечно предизвестие. Право на него има както работодателят, така и служителят. Често се получава така, че сте решили да напуснете фирмата и предизвестявате шефа за намеренията си, но той ви казва- ок, можеш да си тръгнеш веднага. Въпреки, че се лишава от услугите ви, той е длъжен да ви заплати този месец, предупреждава "Фокус“, позовавайки се на съветите на експертите от МТСП.

Разпоредбата на чл. 326 КТ установява субективното право на работника или служителя да прекрати трудовия договор. Това е право на работника или служителя за едностранно прекратяване на договора и неговото упражняване зависи само от неговата воля. Без правно значение са причините, поради които той прекратява договора. Работникът или служителят не е длъжен да мотивира волеизявлението си за прекратяване. Може да бъде прекратен всеки трудов договор, независимо дали е сключен като безсрочен или срочен.

При прекратяването на договора на това основание не се изисква съгласието на работодателя.

Работникът или служителят упражнява правото си на прекратяване, като отправя до работодателя писмено предизвестие. Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Уговарянето на срока на предизвестие може да бъде направено в колективен трудов договор в случаите на  уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1-4 и т. 11 КТ, като срокът може да бъде поставен в зависимост от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя при същия работодател. И при уговарянето в колективен трудов договор срокът на предизвестие не може да бъде повече от 3 месеца.

За работниците и служителите, които заемат материално-отчетнически длъжности, в случай че предаването на повереното имущество не може да се извърши в 30-дневния срок, времето за предаване може да се удължи, но не повече от 2 месеца общо с предизвестието.

Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. "Фокус“ обръща внимание именно на този казус, защото повечето хора не знаят, че при срочен договор предизвестието е по-дълго. На срочни договори обикновено се назначават служители по заместване.

Пример-предлагат ви договор по заместване на жена в отпуск по майчинство. При завръщането на титуляра, ви освобождават.

Ето какво казва Кодексът на труда в такива ситуации:

Работникът или служителят може да отправи предизвестие и по време на ползването на отпуск, независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради временна неработоспособност и т.н.). Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Работникът или служителят може да оттегли предизвестието си, ако съобщи за това на работодателя преди или едновременно с получаването му. След този момент, до изтичането на срока му предизвестието може да се оттегли само със съгласието на работодателя.

Моментът на прекратяването е различен в зависимост от това дали работникът или служителят отработва целия срок на предизвестието или само част от него. Когато работникът или служителят спазва целия срок на предизвестието, трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието (чл. 335, ал. 2, т. 2 КТ). При неспазване на срока на предизвестието трудовият договор се прекратява с изтичането на съответната част от срока на предизвестието (чл. 335, ал. 2, т. 2 КТ).

Работникът или служителят има право да прекрати трудовия договор и преди да изтече срокът на връченото предизвестие за прекратяване, при което дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието (чл. 220, ал. 1 КТ).







