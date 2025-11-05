ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът наложи вето
Автор: Илиана Пенова 10:55
©
Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 24 октомври т.г. Закон за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Посредством закона са въведени специфични условия за извършването на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, с някои движими вещи и с дружествени дялове и акции от капитала на четири фирми, контролирани от компанията "Лукойл“. Такива сделки ще може да се извършват само след решение на Министерския съвет, което от своя страна е обусловено от положително становище на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС).

В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Министерският съвет е компетентният орган, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и осигурява обществения ред и националната сигурност. ДАНС, от друга страна, е специализиран орган към Министерския съвет и агенцията не може посредством свои становища да задължава Министерския съвет да взема едни или други решения. В противен случай се създава положение, при което Министерският съвет не може самостоятелно да упражни свое конституционно правомощие. Това само по себе си е несъвместимо с логиката на функциониране на структурите на изпълнителната власт.

Още повече, че по глава Шеста от Закона за насърчаване на инвестициите вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност. В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция "Разузнаване“, както и на редица други държавни органи.

Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове.


