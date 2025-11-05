ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът наложи вето
В мотивите към ветото президентът изтъква, че законът поставя Министерския съвет във функционална и оперативна зависимост от становище на ДАНС, което е конституционно недопустимо. Министерският съвет е компетентният орган, който ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната и осигурява обществения ред и националната сигурност. ДАНС, от друга страна, е специализиран орган към Министерския съвет и агенцията не може посредством свои становища да задължава Министерския съвет да взема едни или други решения. В противен случай се създава положение, при което Министерският съвет не може самостоятелно да упражни свое конституционно правомощие. Това само по себе си е несъвместимо с логиката на функциониране на структурите на изпълнителната власт.
Още повече, че по глава Шеста от Закона за насърчаване на инвестициите вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност. В тази процедура се отчита не само становището на ДАНС по евентуални сделки, но също така и становището на Държавна агенция "Разузнаване“, както и на редица други държавни органи.
Налагането на допълнителни условия за конкретно определени фирми не е съобразено и с изискванията на правото на Европейския съюз и противоречи както на буквата, така и на смисъла на Закона за нормативните актове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
Почина заместник-министърът на спорта
11:52 / 05.11.2025
Касовият апарат е единственото нещо, което държи НАП в миналото
11:29 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:55 / 05.11.2025
Промяна в посоката на вятъра вдига температурите за уикенда
10:16 / 05.11.2025
Икономисти: Плоският данък прави България особено привлекателна з...
10:11 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS