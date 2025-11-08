ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
Автор: Десислава Томева 12:46
©
Петнадесет студенти в първи курс и осем отлични ученици в 12-и клас ще получат еднократна финансова помощ за образование в рамките на инициативата "Подкрепи една мечта". Тази есен стипендията за студентите е в размер на 5000,00 лева, а за учениците – 2517,00 лева.

По-голямата част от студентите са избрали да учат в специалности, които ще ги подготвят за професионална реализация в социалната сфера. Сред предпочитаните от тях специалности са социална педагогика и социални дейности. Първокурсниците от президентската инициатива тази година ще учат и право, икономическа социология и психология, хотелиерство и ресторантьорство, филология и философия.

Инициативата "Подкрепи една мечта“ е насочена към младежите, настанени в социални услуги за резидентна грижа или приемни семейства. В подкрепа на тяхната мотивация за учене Администрацията на президента отпуска еднократна стипендия за студентите в първи курс и за отличните ученици в 12-и клас. Средствата за еднократната финансова помощ за студенти и ученици се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира ежегодно.







