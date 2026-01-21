ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът Радев получи покана от Тръмп за Съвета за мир
Автор: Теодора Патронова 13:08Коментари (0)365
©
Президентът Румен Радев получи писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп, с което се отправя покана България да се присъедини към страните-основателки на инициирания от американския президент Съвет за мир, а президентът Радев да бъде представител на страната ни в бъдещата международна организация. Създаването на Съвета за мир по инициатива на президента Тръмп има за цел да насърчи международното сътрудничество за постигане на мирно решение на военните конфликти в Газа и други региони.

В отговора си до президента на САЩ българският държавен глава подчертава значението на мирните инициативи на президента Доналд Тръмп за деескалацията на редица военни конфликти. Румен Радев изразява надежда, че оказаната от Доналд Тръмп подкрепа за ролята на дипломацията ще доведе до постигането на устойчиви мирни решения в Газа и в глобален план. Президентът Радев откроява и признанието за българската дипломация с назначаването на български дипломат като Върховен представител за Газа в Съвета за мир.

В отговора си българският държавен глава прави преглед и на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите. Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността.


