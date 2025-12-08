ЗАРЕЖДАНЕ...
|През 2024 година: Над 624 млн. литра дизел е продаден "на черно"
На практика това означава, че всеки ден 90 цистерни са зареждали колонките нелегално по различни бензиностанции, селскостопански и строителни машини. Основният източник на това гориво е така наречена "малка рафинерия", обясни Тихомир Безлов.
"Има данни за идващо гориво от безмитните бензиностанции на Турция. Със сигурност има гориво и от земеделското субсидиране. Големият източник е една малка българска рафинерия", посочва той, цитиран от NOVA.
"Всеки пети литър дизел е без платени данъци. Това е нещо, което трудно мога да осмисля. Може ли в Сърбия този процент да е 5, а в България – 12 на сто", коментира председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
