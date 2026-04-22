Очаква се плавно поевтиняване на бензина и дизела у нас
Плавно понижение в цените на бензина и дизела в България се очаква през следващите седмици. Такава прогноза направиха от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.
От 8 април досега цената на петрола на международните пазари се движи между 90 и 99 долара за барел. Въпреки това спадът все още не се е отразил осезаемо върху цените на колонките у нас. По данни на НАП, за същия период бензинът се е продавал между 1,47 и 1,48 евро за литър, а дизелът- между 1,75 и 1,78 евро за литър.
Потребителите вече ограничават разходите си за гориво. Шофьори споделят, че използват автомобилите си по-рядко, основно при пътувания извън София или когато им се налага да превозват товари.
От бензиностанциите също отчитат промяна в поведението на клиентите.
"Все по-рядко се зарежда "догоре“, а най-често клиентите зареждат за фиксирани суми около 20 евро - сума. Това е сумата, която отделят до следващото получаване на заплата", казва търговец пред bTV.
Според представители на бранша, ако не се стигне до нова ескалация на конфликта в Близкия изток, цените на горивата постепенно ще започнат да спадат. Причината забавянето да не се усети досега е, че в складовите бази все още има наличности, закупени при по-високи цени, когато петролът е надхвърлял 100 долара за барел.
Търговците обясняват, че обикновено са необходими около 15 дни, за да бъдат изчерпани тези количества. Едва след това по-ниските международни цени започват да се отразяват и на вътрешния пазар.
Очакванията са по-осезаемо поевтиняване да има при дизела. При бензина спад може да се наблюдава още следващата седмица или в края на месеца. Прогнозните нива са около 1,40 евро за литър бензин и 1,65–1,66 евро за литър дизел.
Експертите обаче предупреждават, че цените отпреди началото на войната няма да се върнат скоро. Дори конфликтът да приключи незабавно, възстановяването на разрушената инфраструктура ще отнеме месеци.
