Средната цена на дизеловото гориво в страната достигна 1.78 евро за литър към 12 април, показват данни на Националната агенция за приходите. Само за три дни се отчита увеличение от 2 евроцента - от 1.76 евро на 9 април до настоящите нива.

Анализите показват устойчив ръст и постепенно доближаване до психологическата граница от 2 евро за литър. При по-скъпите видове дизел вече се наблюдават цени до 1.92 евро.

Според търговците ситуацията остава напрегната, а ефектът вече се усеща върху поведението на потребителите.

Малките обекти успяват да поддържат сравнително по-ниски цени, тъй като не предлагат горива с добавки или висок клас продукти. В големите градове обаче цените остават по-високи заради засиленото търсене на премиум горива, особено от собственици на по-скъпи автомобили.

"Малките бензиностанции в населените места, където клиенти са основно зърнопроизводители и малки стопанства, работят на прага на минимума. Печалбата там е между 7 и 10 евроцента на литър", обясни в ефира на "Здравей, България" Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива. По негови данни изходните цени от складовете на големите доставчици в момента са около 1.66 - 1.67 евро.

Наблюдава се и промяна в потребителските навици.

"Хората вече не пълнят резервоари до горе. Идват с малки туби от по 3 литра, за да заредят косачки или техника за работа в градината, надявайки се, че през следващия месец цените ще се нормализират", допълни Николов.

Прогнозите за развитието на пазара остават несигурни. Според експертите ключов фактор ще бъдат международната обстановка и евентуалните резултати от преговорите между САЩ и Иран.