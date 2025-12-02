Премиерът: Ще преразгледаме заплати, осигуровки и данък дивидент

© Днес правителството взе решение да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО. Това каза след Съвета за съвместно управление премиерът Росен Желязков. Това означава нова бюджетна процедура, уточни той.



Коалицията е внесла проекторешение за оттеглянето на трите бюджета за догодина - Държавният бюджет, ДОО и на НЗОК. То е подписано от Костадин Ангелов от ГЕРБ, Драгомир Стойнев от БСП и Тошко Йорданов от ИТН. Няма подпис от четвъртата партия, подкрепяща правителството - ДПС, предаде репортер на "Фокус".



"Това действие е необходимо. Ние ще направим необходимото дебатът по бюджета да е консенсусен, ще вземем предвид предложения. Какво се променя? Ще се махне автоматизмът за увеличение на заплатите на държавните служители. Ще бъде преразгледан данък дивидент, социалните осигуровки. Няма да бъде дадено Тотото на концесия. Възможно е да влезем с удължителен бюджет", каза Желязков и допълни, че ще направят всичко възможно да имаме бюджет за 2026 година.



“Подкрепям протестиращите", каза той.



"Това е видим протест на младите хора - ние сме длъжни да чуем и да осигурим бъдещето им".