|Предупредиха за опасно време! Кодът за Пловдив е оранжев
Днес ще бъде облачно и с повсеместни валежи. В северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета в Западна България ще вали сняг. По планинските проходи на Стара планина, както и по високопланинските пътища в Южна България ще има навявания и виелици. Дъждът ще преминава в сняг и в Централна Северна България и Лудогорието.
В останалата част от страната валежите ще са от дъжд. В централните северни и североизточни райони ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, валежите ще са значителни по количество. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните, в София – около 0°.
В планините ще бъде облачно и с обилни снеговалежи. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.
