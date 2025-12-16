Представят първите осем самолета F-16 на официална церемония в Граф Игнатиево

© МО Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в официалната церемония по приключване на доставките на самолети по първия договор за придобиване на F-16 Block 70 в Република България.



Церемонията, по време на която ще бъдат представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, ще се състои на 18 декември в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево. Сред присъстващите ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата-производител, и др.



