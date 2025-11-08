ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се противопоставяме на увеличението на данъка върху дивидентите
Категорично се противопоставяме на предлаганото увеличение на данъка върху дивидентите, на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта и на повишаването на максималния осигурителен доход. Тези мерки ще увеличат разходите за труд, ще намалят реалните доходи на предприемачите и висококвалифицираните специалисти и ще тласнат още повече хора към алтернативни форми на заетост или емиграция. Предложенията рискуват да подкопаят конкурентоспособността на българската икономика, да задушат инвестициите и предприемачеството и да задълбочат разделението между формалния и неформалния сектор. Вместо това България има нужда от структурни реформи, които да увеличат ефективността на фискалната и бюджетна политика, да подобрят бизнес средата и да гарантират предвидимост, пише в документа, цитиран от pariteni.bg.
Според предприемачите подобни решения не адресират структурните проблеми, а само задълбочават недоверието между бизнеса и държавата. Вместо повишаване на данъци и осигуровки, България трябва да заложи на реформи, които насърчават инвестициите, повишават ефективността на публичните разходи и изграждат стабилна икономическа перспектива.
1. Повишаването на осигуровки и данъци не е решение на структурните проблеми
В такава среда повишаването на данъците и осигуровките ще има обратен ефект – ще тласне бизнеса към сивия сектор, ще намали инвестициите и ще обезкуражи иновациите.
2. Вдигането на данъка върху дивидентите е икономически неоправдано
Данъкът върху дивидента засяга именно инвеститорите, акционерите и хората, които влагат капитал в икономиката, а не оперативните собственици на фирми. През 2024 г. приходите от този данък са едва 126 млн. лв., докато бюджетният дефицит надхвърля 20 млрд. лв. – разлика, която ясно показва, че ефектът върху бюджета ще бъде минимален, а щетите – значителни.
Очакваните резултати от увеличението са:
– спад на активността на капиталовия пазар;
– изтегляне на инвестиции към страни с по-ниски ставки (Естония, Латвия, Малта – 0% данък дивидент);
– стимули за укриване на доходи и прехвърляне на печалби;
– демотивация на малките инвеститори.
Решението не е във "вдигане на проценти“, а в разширяване на икономическата база чрез растеж, доверие и реформи.
От организацията предлагат пакет от мерки, които могат да осигурят реални приходи и по-висока ефективност на публичните финанси, без да се посяга на данъчната конкурентоспособност:
Инвестиции и капиталов пазар
Реализиране на мултифондовия модел в пенсионната система, така че да се насърчи реална инвестиционна активност и дългосрочна доходност.
Частично раздържавяване (миноритани дялове) на държавни компании през фондовата борсата с цел въвеждане на корпоративно управление, прозрачност и привличане на частен капитал.
Активиране на R&D стимули и стимули за насърчаване на ангелското инвестиране
Осигуряване на административен капацитет и независимост на органа по скрининг на инвестициите, който да гарантира предвидимост и защита на стратегическия интерес на държавата, без да се възпрепятстват чуждите инвестиции с висока добавена стойност и гарантиран произход.
Фискална и данъчна рамка
Актуализация на данъчните оценки – въвеждане на реалистични стойности за облагане на имоти, без допълнително повишаване на данъчните ставки.
Премахване на автоматичните индексации при разходи и социални плащания, за да се запази контролът върху публичните разходи.
Отпадане на изискванията за СУПТО, които възпрепятстват иновациите и увеличават административната тежест за компаниите.
Приходи и ефективност
Облагане на хазарта – въвеждане на 20% данък върху всички залози или алтернативно 30% върху разликата между залозите и печалбите.
Предоговаряне на концесионните такси за избрани сектори с висок ресурсен потенциал и концесии за инвестиции в инфраструктура.
Диференцирана ТОЛ система по вид пътища и превозни средства – с по-висока ефективност и справедливост в събираемостта.
Реформиране на Закона за публично-частно партньорство за отключване на допълнителен частен капитал в икономиката.
Реформи и заетост
Освобождаване на трудов ресурс от държавната администрация към частния сектор чрез програми за преквалификация с участието на бизнеса.
Дигитализация на ключови процеси - доизграждане на дигиталната платформа за издаване на сини карти и разрешения за пребиваване, транспониране на европейското законодателство за въвеждане на дигитален портфейл и др.
Преориентиране на индустриалната политика към отбранителния сектор – чрез стимули за съвместни производства и публично-частни партньорства.
България не може да си позволи да загуби голямото си конкурентно предимство – предвидимата, ниска и честна данъчна среда. Повишаването на данъци и осигуровки ще подкопае доверието и ще спре предприемаческия импулс. Реформите, които предлагаме, са реалистични, изпълними и ориентирани към икономика на растежа, иновациите и инвестициите. Само чрез сътрудничество между държавата и бизнеса България може да постигне устойчив фискален баланс и реален просперитет, посочват от BESCO.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 116
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
08:43 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 90...
09:12 / 08.11.2025
Майката на изчезналата във Витоша Стефани: Не е избягала
08:34 / 08.11.2025
Българин: Децата искаха домашен любимец, купих овцата Калина - яд...
08:35 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS