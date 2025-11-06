ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Според Иванов бизнесът е готов за конструктивен диалог, но не приема подход, при който правителството просто представя готов вариант за одобрение.
"Ние ще участваме в дебати, когато седнем на маса не просто да ни бъде представен един вариант, който да приемем, а да започнем да обсъждаме политики, мерки и възможности за оптимизация на разходи, за консолидиране на бюджетния дефицит и за излизане от дълговата спирала, към която се е насочила държавата“, заяви той.
Иванов определи реакцията на управляващите като "красноречива“. Отмяната на заседанието на Министерския съвет, на което трябваше да се гласува проектобюджетът, според него е знак, че правителството обмисля корекции.
"Самият факт, че днес не беше проведен Министерски съвет и не беше гласуван бюджет, предполага започване на диалог… Надяваме се в оперативен порядък и с бързи ходове да обсъдим възможностите за промяна на сметки, на мерки, на политики, така че да се оптимизират разходите“, допълни той.
Иванов остро критикува предложението за Бюджет 2026, като подчерта, че проблемът не е в нови грешки, а в продължаване на старите политики.
"Това не може да продължава вечно и всеки следващ бюджет ще бъде по-зле, ако не се вземат мерки… Този бюджет е най-лошият бюджет, който ни е представен, не защото нещо се е променило, а именно защото нищо не се е променило“, коментира той.
Иванов обърна внимание и на дисбаланса между държавния и частния сектор. По думите му именно частният бизнес и работещите в него поемат тежестта на неефективната бюджетна политика.
"Сметката я плащат работещите хора в частния сектор и българските предприемачи. Защото средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния сектор с няколко процента, с няколко стотици лева… А в държавната администрация осигурителните вноски не са за сметка на осигурените лица, а те получават нетните си възнаграждения“, подчерта изпълнителният директор на АИКБ.
