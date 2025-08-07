ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприемач: Няма реална обосновка за покачването на цените, но понякога се получава една спекула
Хотелиерите и ресторантьорите вече са готови с цените в единната европейска валута, обясни още той.
"Може да има някои софтуерни технологични решения, които имат по-бавна адаптация, но браншът по принцип е готов".
За чуждестранните туристи ще е много по-удобно след въвеждането на еврото у нас, отбеляза предприемачът.
"Ще могат да сравняват цените с другите дестинации в ЕС. Когато българинът пътува в чужбина, също ще може по-лесно да си прави сметка. Няма да се налага превалутиране".
Браншът се притеснява от възможното покачване на цени, отбеляза Занков в предаването "12+3".
"Няма реална обосновка за покачването им, но понякога се получава една спекула. Виждали сме го в други държави, надяваме се да не стане тук, да се контролира от държавата. Туристическият продукт е хибрид от много услуги.
Не искаме да има повишаване на цените в туризма. Ако има, да е минимално".
В нашите курорти има един стабилен туристически продукт, отбеляза експертът.
"Имаме силно наситен висок сезон и слабо наситени крила на сезона.
В някои части на Гърция и Турция има една плътност, която позволява на предприемача много добре да планира своите разходи и възнагражденията на екипа, което се отразява и на качеството на услугата".
В Северна Гърция вдигнаха цените, отбеляза той.
"Основните пазари, на които те разчитат са български, сръбски, македонски и румънски. Не може да кажем, че е нещо супер значително, но определено има покачване.
В Турция проблемът идва от несигурната обстановка и ситуацията с курса на лирата.
Албания и Тунис се развиват добре като дестинации".
В България има различни форми на туризъм, отбеляза още Занков.
"Не е само морски. Говорим за културен, за планински. Основни пазари са ни Румъния, Полша, Германия, Великобритания".
През последните години се наблюдава европейска тенденция, при която хората пътешестват по-често, но за по-кратки периоди, посочи още експертът.
Той коментира и контрола по морето.
"Не мисля, че проверките от Министерството на туризма рефлектират върху качеството на продукта. Най-добре се контролира качеството на базата на гласа на туриста в интернет. Хората споделят в социалните мрежи, пишат ревюта.
Имаме един много пъстър туристически продукт. Това, което трябва да се прави, е да се рекламират подходящо дестинациите ни.
Българският туризъм трябва да се стреми да удължава сезона. Това ще реши всички други проблеми".
