Предприемач: Няма реална обосновка за покачването на цените, но понякога се получава една спекула

Туристическият ни бранш винаги е работил с евро. Това отбеляза в интервю за БНР Константин Занков, предприемач и експерт в областта на туризма.



Хотелиерите и ресторантьорите вече са готови с цените в единната европейска валута, обясни още той.



"Може да има някои софтуерни технологични решения, които имат по-бавна адаптация, но браншът по принцип е готов".



За чуждестранните туристи ще е много по-удобно след въвеждането на еврото у нас, отбеляза предприемачът.



"Ще могат да сравняват цените с другите дестинации в ЕС. Когато българинът пътува в чужбина, също ще може по-лесно да си прави сметка. Няма да се налага превалутиране".



Браншът се притеснява от възможното покачване на цени, отбеляза Занков в предаването "12+3".



"Няма реална обосновка за покачването им, но понякога се получава една спекула. Виждали сме го в други държави, надяваме се да не стане тук, да се контролира от държавата. Туристическият продукт е хибрид от много услуги.



Не искаме да има повишаване на цените в туризма. Ако има, да е минимално".



В нашите курорти има един стабилен туристически продукт, отбеляза експертът.



"Имаме силно наситен висок сезон и слабо наситени крила на сезона.



В някои части на Гърция и Турция има една плътност, която позволява на предприемача много добре да планира своите разходи и възнагражденията на екипа, което се отразява и на качеството на услугата".



В Северна Гърция вдигнаха цените, отбеляза той.



"Основните пазари, на които те разчитат са български, сръбски, македонски и румънски. Не може да кажем, че е нещо супер значително, но определено има покачване.



В Турция проблемът идва от несигурната обстановка и ситуацията с курса на лирата.



Албания и Тунис се развиват добре като дестинации".



В България има различни форми на туризъм, отбеляза още Занков.



"Не е само морски. Говорим за културен, за планински. Основни пазари са ни Румъния, Полша, Германия, Великобритания".



През последните години се наблюдава европейска тенденция, при която хората пътешестват по-често, но за по-кратки периоди, посочи още експертът.



Той коментира и контрола по морето.



"Не мисля, че проверките от Министерството на туризма рефлектират върху качеството на продукта. Най-добре се контролира качеството на базата на гласа на туриста в интернет. Хората споделят в социалните мрежи, пишат ревюта.



Имаме един много пъстър туристически продукт. Това, което трябва да се прави, е да се рекламират подходящо дестинациите ни.



Българският туризъм трябва да се стреми да удължава сезона. Това ще реши всички други проблеми".