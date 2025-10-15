Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация

© Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), като представителна национална работодателска организация, се запозна с предложението 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за еднократно неприсъствени дни и с мотивите, изложени в доклада на министъра на финансите.



В документа се посочва, че определянето на тези дни за неприсъствени е с цел да се осигури достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите, както и за адаптацията на финансовия и нефинансовия сектор във връзка с въвеждането на еврото. Това трябва да минимизира оперативните рискове и да гарантира гладкото протичане на процеса.



АИКБ отдавна подкрепя въвеждането на еврото и активно участва в различни разяснителни инициативи по темата. Въпреки това организацията изразява резерви към предложението, мотивирайки се с положението в предприятията от реалната икономика.



"На 31 декември и 2 януари традиционно се извършват важни дейности, често свързани с непрекъснат производствен процес или стопанска дейност. Задължаването на фирмите да спрат работа в тези дни би създало труден избор: да прекъснат работния цикъл или да направят допълнителни разходи за компенсиране на персонала“, се посочва в позицията на АИКБ.



Според организацията работодателите, които бъдат принудени да работят в тези дни, ще трябва да плащат на служителите като за официален празник, което представлява допълнителен "еднократен данък“ върху реалната икономика. Освен това невъзможността за извършване на банкови разплащания в края на годината може допълнително да затрудни бизнеса.



В тази връзка АИКБ предлага дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за неприсъствени единствено за държавната и общинската администрация. На работодателите от реалния сектор да се остави възможността сами да решават дали да обявят тези дни за почивни, съобразно конкретните обстоятелства и характера на работния цикъл в техните предприятия.



"Сътрудничеството между бизнеса и институциите допринася за подобряване на бизнес средата в България и за усъвършенстване на индустриалните отношения у нас“, подчертават от АИКБ.