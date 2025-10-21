ЗАРЕЖДАНЕ...
|Правосъдният министър назначи охрана на семейството на Иво Илиев
"Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. Разговарях със съпругата му за организацията на мерките за сигурност, които предприемаме", пише още министърът.
"СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.
Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София", допълва Георгиев.
Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция "Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.
Припомняме, че снощи бившият зам.-градски прокурор на София беше нападнат с чук в подземния гараж на сградата, в която живее. Илиев е настанен в реанимация.
Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.
