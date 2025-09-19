ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Правила при въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:23Коментари (0)189
©
Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състоя в сградата на Народно читалище "Христо Ботев - 1934" в Божурище. Срещата беше организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП), като целта  беше да се разясни как се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители.

Жанета Садразанова, главен инспектор в КЗП, съобщи че от 1 януари 2026 г. в България ще бъде въведено еврото при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Садразанова каза, че преходът ще бъде организиран така, че да не се влоши финансовото положение на потребителите, като сумите по всички банкови сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по курса на БНБ, а при закръгляване ще се закръгля втората цифра, като ще се взима предвид третата цифра след десетичната запетая.

По отношение на всякакъв вид договори, които вече са сключени, Садразанова каза, че ще запазят своите условия.

Тя уточни, че в периода 8 август 2025 – 8 август 2026 цените ще се изписват едновременно в лева и в евро.

При плащане в лева търговците ще връщат ресто в евро. Закупените онлайн стоки в лева, при които възникне рекламация след 1 януари, ще се възстановяват на потребителите в евро.

Садразанова допълни, че КЗП ще извършва проверки в търговските обекти, за да следи за спазването на правилата. Гражданите ще могат да подават сигнали за нарушения чрез сайта на КЗП.

Валя Крумова посочи, че един от основните въпроси за данъчно задължените лица е свързан с подаването на данъчните и осигурителните декларации. Тя уточни, че декларациите за отчетния период 2025 г., които ще се подават през 2026 г., ще бъдат изготвени в лева.

По отношение на касовите бележки Валя Крумова обясни, че в момента върху тях се изписват: лева – евро – фиксинг. От 1 януари водеща валута ще бъде еврото, а левовата стойност ще се отбелязва след него. Тази практика ще продължи до август 2026 г., когато на касовите бележки ще остане само евро.

Крумова допълни, че НАП вече извършва проверки дали касовите апарати отразяват и двете валути. Тя подчерта още, че търговците не са задължени във фактурите си през януари да посочват и левове, и евро – достатъчно е да отбележат сумите само в евро.


Още по темата: общо новини по темата: 1283
18.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/214 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
21:19 / 18.09.2025
Камера за скорост на тераса, има обяснение
21:09 / 18.09.2025
Гергана Гунчева: Големият мъж ми показа различни пръсти, нали е н...
20:05 / 18.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка
20:13 / 18.09.2025
Проф. Герджиков: Управляващите държат здраво юздите
19:02 / 18.09.2025
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
19:08 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Есенен базар "Капана"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: