|Правила при въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.
Жанета Садразанова, главен инспектор в КЗП, съобщи че от 1 януари 2026 г. в България ще бъде въведено еврото при фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева. Садразанова каза, че преходът ще бъде организиран така, че да не се влоши финансовото положение на потребителите, като сумите по всички банкови сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по курса на БНБ, а при закръгляване ще се закръгля втората цифра, като ще се взима предвид третата цифра след десетичната запетая.
По отношение на всякакъв вид договори, които вече са сключени, Садразанова каза, че ще запазят своите условия.
Тя уточни, че в периода 8 август 2025 – 8 август 2026 цените ще се изписват едновременно в лева и в евро.
При плащане в лева търговците ще връщат ресто в евро. Закупените онлайн стоки в лева, при които възникне рекламация след 1 януари, ще се възстановяват на потребителите в евро.
Садразанова допълни, че КЗП ще извършва проверки в търговските обекти, за да следи за спазването на правилата. Гражданите ще могат да подават сигнали за нарушения чрез сайта на КЗП.
Валя Крумова посочи, че един от основните въпроси за данъчно задължените лица е свързан с подаването на данъчните и осигурителните декларации. Тя уточни, че декларациите за отчетния период 2025 г., които ще се подават през 2026 г., ще бъдат изготвени в лева.
По отношение на касовите бележки Валя Крумова обясни, че в момента върху тях се изписват: лева – евро – фиксинг. От 1 януари водеща валута ще бъде еврото, а левовата стойност ще се отбелязва след него. Тази практика ще продължи до август 2026 г., когато на касовите бележки ще остане само евро.
Крумова допълни, че НАП вече извършва проверки дали касовите апарати отразяват и двете валути. Тя подчерта още, че търговците не са задължени във фактурите си през януари да посочват и левове, и евро – достатъчно е да отбележат сумите само в евро.
