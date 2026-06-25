Двама български търговци се оказаха в центъра на мащабен скандал с фалшиви храни, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) им наложи солени глоби за разпространението на "краве масло“, направено от свинска мас и палмово масло. Представителите на санкционираните дружества категорично отхвърлят вината и твърдят, че са станали жертва на измама, тъй като са гледали единствено документите и ниската цена.

Общата сума на санкциите възлиза на близо 310 хиляди евро, а Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) вече е конфискувала и насочила за унищожаване над 6 тона от опасния за подвеждане продукт.

Собствениците на двете глобени фирми обявиха, че ще обжалват решението на КЗК и настояват, че не са извършили никакво нарушение, тъй като не са знаели какво всъщност съдържат пакетите.

Чавдар Спасов, собственик на "Клас фуд“ ЕООД, заявяви пред БНТ, че е действал с чисто съзнание и не е имал представа, че предлагания от него продукт е фалшификат. Неговият основен аргумент е, че е закупил стоката в оригинален вид – с немски етикет, на който съставът е бил коректно изписан, и с всички необходими търговски документи и фактури. Спасов подчертава, че по същия напълно легален начин, с фактури, е препродавал стоката нататък. Той допълва, че проверката на Агенцията по храните в неговата фирма е доказала пълната проследяемост на стоката и е категоричен, че не е нарушил нито един закон.

Стоян Христов, съдружник в "Алфа СД“ ОО, се разграничава от съдържанието на продукта, като обяснява, че неговата роля е чисто търговска - купува стока на едро и я препродава. Той признава, че не проверява детайлно състава и не може да опитва вкусовите качества на всичко, което минава през фирмата му. Търговецът изтъква, че водещият му мотив е бил да намери възможно най-ниската и изгодна цена, за да останат клиентите доволни в сегашния момент. Той уверява, че ако е имал и най-малкото подозрение за съществуващ проблем с качеството на маслото, изобщо е нямало да се занимава с разпространението му.

Въпреки уверенията на търговците, че всичко по документите е било изрядно, лабораторните анализи на КЗК и БАБХ показват шокираща картина. Фирмите са разпространявали в цялата страна продукт под марката "Deutsche Markenbutter“

Вместо задължителните по закон поне 80% млечна мазнина, в пакетите е имало едва 5% мляко. Останалите 95% са били съставени от свинска мас, палмово масло и мазнини от кокосови ядки и соево и слънчогледово олио.

Сигналът за измамата е подаден от трета фирма - "Ростар БГ“ ООД, която е официален вносител на оригиналното немско масло и е установила нелоялната конкуренция на пазара.

Макар Чавдар Спасов и Стоян Христов да твърдят, че са закупили стоката легално, държавните органи не успяват да стигнат до първоизточника на фалшификата. Фирмата, посочена на етикетите като производител, официално отрече пред медиите да има нещо общо с тези партиди.

"За съжаление не успяхме да стигнем до самия производител, тъй като се установиха различни пропуски по веригите на доставки – липса на информация на етикетите на български език, липса на документи и придружителни документи по някои от доставчиците във веригата...“ каза пред БНТ д-р Кремена Стоева, директор в БАБХ

Проверките срещу търговските практики на двете фирми са започнали още в началото на миналата година. Тъй като фалшивото масло е било масово разпространено в цялата страна (с основни депа в София, Варна и Бургас), по случая вече е сезирана и прокуратурата, която ще разследва кой стои зад измамата по веригата.