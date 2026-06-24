Народният представител от ДПС Станислав Анастасов заяви в социалните мрежи, че върху всичките му банкови сметки и кредитни карти е наложен запор в размер на 20 000 евро. По думите му мярката е предприета по искане на кмета на София Васил Терзиев във връзка със съдебно дело между двамата. Анастасов твърди, че не разполага с такава сума и че вследствие на запора достъпът му до финансовите средства е блокиран.

Според него това ще затрудни покриването на ежедневните разходи на неговото семейство, включително плащането на битови сметки, телефонни услуги и други текущи нужди. Депутатът определя съдебния иск като SLAPP дело, чиято цел според него е да ограничи политическата му дейност и публичните му изяви. Той заявява, че действията срещу него са свързани с позициите му по теми, засягащи престъпленията на Държавна сигурност, както и с участието му в ежегодните възпоменания на жертвите на лагера в Белене.

Ето и цялата публикация на Станислав Анастасов, който е бивш министър на околната среда и водите в кабинета на Пламен Орешарски:

Мултимилионерът Васко Петроханецът току що блокира всичките ми сметки и кредитни карти, налагайки ми запор за 20 000 (да, двадесет хиляди) евро.

Понеже аз както повечето нормални българи толкова пари нямам (имам една спестена заплата и кредити в десетки пъти повече), роденият със златна лъжица в устата Васко ми е блокирал абсолютно всичко.

Т.е. от утре няма да мога да си плащам сметките за ток и вода, телефоните на мен и децата ми, както и всякакви други разходи за мен, съпругата ми и трите ни деца.

Разбирам, че Васко има неограничени финансови възможности и може да тормози всеки ДПС-ар със SLAPP дела, за му запуши устата, но не е уцелил адресата. Разбирам също, че не му е приятно, че се занимавам с престъпленията на Държавна сигурност и ходя заедно с жертвите и техните деца на годишните поклонения в лагера в Белене, но това са моите убеждения и аз затова съм в ДПС.

Васко, семейството ми много години е търпяло и плащало цената на това да бъда в политиката и да защитавам по-слабите. Не си ти човекът, който ще ми запуши устата със SLAPP дела за по 20 000 евро.

И не съм аз човекът, който да ти компенсира даренията за Петроханската секта. ¡No pasarán!