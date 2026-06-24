Идеята за по-високото облагане на второ и последващо жилище изглежда логична на фона на резкия скок в цените на имотите и задълбочаващата се жилищна криза в големите градове, която прави покупката на първи дом за младите семейства почти невъзможна.

Поддръжниците на реформата смятат, че жилището има и социална функция, затова е несправедливо хората с един дом да плащат същите налози като инвеститорите с по няколко апартамента. Според тях данъците трябва да се използват като инструмент за балансиране на пазара.

От друга страна, критиците предупреждават, че в България второто жилище често не е знак за лукс, а наследствен имот, селска къща или начин за спасяване на спестяванията от инфлацията. Поради тази причина съществува сериозен риск новата мярка да засегне не толкова спекулантите, колкото българската средна класа.

Какви ще бъдат ефектите върху пазара на имоти при евентуално облагане на второ и трето жилище коментир направиха Венета Христова (член на УС на Националното сдружение "Недвижими имоти“) и Деян Василев (изпълнителен директор на MoitePari.bg и Creditland.bg).

Според Деян Василев концепцията зад прогресивното облагане е проста - по-имотните граждани да плащат по-високи налози. Венета Христова обаче подчерта, че към момента механизмът на работа все още не е избистрен и има много неясноти, макар да е ясно, че мярката ще засегне сравнително малка част от обществото.

Експертите посочиха сериозен парадокс на пазара в момента - средната цена на квадратен метър в София вече достига 2 800 евро, а търсенето продължава да изпреварва предлагането. В същото време огромен брой имоти стоят празни.

"Много хора си накупиха имоти просто като средство за спестяване. Има над 300 хил. имота в София, които са необитаеми“, заяви Василев пред Bulgaria On Air.

Христова допълни, че за българина покупката на недвижимо имущество остава най-сигурната инвестиция, където се чувства най-спокоен, макар причините за масовото неотдаване на тези празни апартаменти под наем да остават неясни. Ако тези жилища излязат на пазара, това би имало силно стабилизираща функция срещу сегашното "изкуствено непредлагане“.

Основният консенсус между експертите е, че данъчните оценки на имотите не са променяни от 20 години поради липса на политическа воля. Според тях вдигането на тези оценки е належащо и ще даде незабавен резултат.

Василев даде пример с новопостроените луксозни квартали, в които хората са принудени да газят в кал, тъй като липсват средства за общинска инфраструктура. По-високите данъци биха осигурили нужния ресурс, стига да има прозрачност при харченето им.

Венета Христова подкрепи идеята за повишаване на данъчните оценки, но изрично подчерта, че държавата трябва ясно да дефинира на какъв период от време ще се случва тяхната последваща актуализация.

Въвеждането на работеща прогресивна схема е сложен процес, който задължително изисква създаването на имотен регистър. Според прогнозата на Деян Василев, този процес би отнел около две години. За разлика от него, корекцията на остарелите имотните оценки може да се реализира веднага и ефектът от нея върху общинските бюджети ще се усети мигновено.