Познавачи: Не ходете в Гърция по празниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:50
Рязко покачване на инфлацията в Гърция качи чувствително цените за празниците. Гърците отново резервират масово почивки в България.

През ноември инфлацията в Гърция е със значителен ръст, сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат. Двигател на инфлацията са повишените цени на хранителните стоки и услуги на фона на ниското заплащане, коментират експертите.

Проучване на Асоциацията на потребителите показва, че тази година коледната трапеза е с почти 20% по-скъпа. Месото е вече с 13% по-скъпо, шоколадовите изделия - с 23%, кафето - с 20%, а плодовете - с 9%. Всичко е много скъпо, оплакват се гърците, съобщава БНР.

Живеещите в северната част на страната отново казаха, че ще си пазаруват за празниците от България, където според тях стоките са качествени и по-евтини.

Празнуването по заведения със семейството вече е лукс и повечето гърци не могат да си го позволят. В социалните мрежи информацията е, че тези, които все пак желаят да посрещнат празниците навън в заведение, е по-добре да си закупят ваучер за хотел с включена празнична вечеря, отколкото сами да си резервират ресторант.

По информация от туроператорите отново България е сред най-търсените дестинации за почивка и посещение за гръцките туристи през предстоящите празници.


Aнонимен
преди 13 мин.
0
 
 
Точно в България стоките нито са качествени, нито са евтини!
