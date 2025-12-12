ЗАРЕЖДАНЕ...
|Познавачи: Не ходете в Гърция по празниците
През ноември инфлацията в Гърция е със значителен ръст, сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат. Двигател на инфлацията са повишените цени на хранителните стоки и услуги на фона на ниското заплащане, коментират експертите.
Проучване на Асоциацията на потребителите показва, че тази година коледната трапеза е с почти 20% по-скъпа. Месото е вече с 13% по-скъпо, шоколадовите изделия - с 23%, кафето - с 20%, а плодовете - с 9%. Всичко е много скъпо, оплакват се гърците, съобщава БНР.
Живеещите в северната част на страната отново казаха, че ще си пазаруват за празниците от България, където според тях стоките са качествени и по-евтини.
Празнуването по заведения със семейството вече е лукс и повечето гърци не могат да си го позволят. В социалните мрежи информацията е, че тези, които все пак желаят да посрещнат празниците навън в заведение, е по-добре да си закупят ваучер за хотел с включена празнична вечеря, отколкото сами да си резервират ресторант.
По информация от туроператорите отново България е сред най-търсените дестинации за почивка и посещение за гръцките туристи през предстоящите празници.
