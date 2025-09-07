Пожарникарите продължават с борбата с огъня в Рила

© Фокус Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила".



И днес около 70 души пожарникари, горски, военни, доброволци, както и служители на парка се опитват да ограничат разрастването на огъня и засягането на нови територии, съобщава обществената телевизия.



Най-тежка остава ситуацията на северния фронт, като там теренът е изключително труден и скалист. Горят предимно сухи треви и хвойни. Очаква се и помощ и по въздух.