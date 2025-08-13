© виж галерията Два хеликоптера AS-532 AL Cougar ("Кугър") се включиха и днес в борбата с гасенето на пожарите в Пирин. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.



Двете машини са излетели в 15:00 часа от 24-а авиобаза в Крумово. Те ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.



Хеликоптерите се включват в борбата по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".