Пожар в близост до бензиностанция на АМ "Тракия"
Автор: Емануела Вилизарова 18:55Коментари (0)55
© Фокус
виж галерията
За пожар в близост до бензиностанция по магистрала "Тракия" съобщи наш репорер.

Огънят е до лентата, чиято посока на движение е София, в 161 - 164 км. Горят сухи треви и храсти.


