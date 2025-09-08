ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар гори в Сакар
Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на РДПБЗН -Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.
Няма опасност за населените места.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 209
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
