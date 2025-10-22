ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Повече от 70% от българите нямат спестявания
Автор: ИА Фокус 11:32Коментари (0)158
©
Финансовата уязвимост на българските домакинства остава висока, а обемът на бързите кредити се е увеличил с 20%. 

По данни на Евростат, в края на 2024 г. около една трета от българите или близо два милиона души, са били в риск от бедност. 

"Въпреки че имаме добре разработена стратегия за финансова грамотност, финансовата грамотност на практическо ниво не е задоволителна. Данните сочат, че нивото на финансова грамотност в България е около 58% по-ниско от средното в Европейския съюз (ЕС)", коментира Петя Гуамали от Тръст.

По думите ѝ има случаи, в които броят на кредитите е двуцифрен, а хората, които най-често взимат бързи кредити, са на възраст между 25-50 години.

Те най-често се намират в сектори като търговия, строителство, услуги - с доход под и около средния.

Защо хората прибягват до бързи кредити

Според Гуамали водещата причина хората да прибегнат до бърз кредит е някаква внезапна нужда и тя може да засегне всеки един човек.

"Над 70% от хората нямат спестявания", отбеляза гостът.

"Не мисля, че някой взима кредит с идеята, че няма да го върне", добави Гуамали.

Тя ни съветва да не се подаваме на импулсивност, да планираме и да се консултираме се с близките си, а след това да вземем решение дали да вземем кредит, или не.

Ръст на лихвите по кредитите, депозитите в евро също скочиха

Над 1,2 млрд. лв. заеми за имоти: Жилищните кредити скочиха с близо 40% за година

"Здравословното вземане на кредит е нещо различно", посочи Гуамали.

Ролята на финансовата грамотност

"Понастоящем финансовата грамотност като дисциплина в учебния материал стои до каквато степен преподавателят я смята за важна. Трябва по-добра координация със съответните институции и по-добра практическа насоченост", заяви Гуамали пред Bulgaria ON AIR.

Експертът е на мнение, че финансовата грамотност и способността да планираш водят до по-добро управление на семейния бюджет и спестяване.

Гумани каза, че най-честият отговор, който получава на въпроса "защо не можем да спестяваме", е, че няма от какво да спестяваме, защото месечната издръжка продължава да расте и животът поскъпва.

Въпреки това тя смята, че ако сме финансово грамотни, можем да отделим макар и минимални средства за спестяване.

"Бързият кредит е последният източник, до който хората трябва да прибягват", категорична е Петя Гуамали.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нови правила за шофьорските книжки в ЕС
09:55 / 22.10.2025
Предстои голяма промяна за Google Maps
09:22 / 22.10.2025
Борисов и Пеевски се разбраха за пълен мандат на правителството
09:03 / 22.10.2025
Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пи...
08:58 / 22.10.2025
Прокурор е в тежко състояние след нападение с чук
09:11 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в Елените не носят никаква отговорност
08:23 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Жандармерия пред община Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: