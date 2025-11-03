Посрещане на новата 2026 в Анталия с музика, емоции и 5-звезден разкош

© Анталия - вечната перла на Турската Ривиера, отново се превръща в сцена на най-бляскавото новогодишно посрещане. Златните ѝ плажове, средиземноморският бриз и високият клас на хотелите превръщат града в символ на лукс и безгрижно удоволствие. И тази зима Aqua Tour подготвя празник, който ще събере блясък, музика и емоции в едно - Нова година 2026 в хотел Nirvana Cosmopolitan 5*.



Гостите ще бъдат посрещнати в атмосфера на изискан комфорт, където всяка подробност е обмислена – от кулинарните изкушения до грандиозната новогодишна гала вечер, подготвена от световноизвестни шеф-готвачи. Празничното меню е съчетание от изискани гурме предложения, неограничени напитки и щедра доза празнично настроение.



Звезден български спектакъл под южното небе



Сцената на Nirvana Cosmopolitan ще събере някои от най-обичаните имена на българската музика и шоу бизнес. Гъмзата Брас Шоу ще даде старт на вечерта с ритъм, фанфари и настроение. Силвия Кацарова ще омагьоса с гласа си, а младият изпълнител Адам ще внесе свежест и енергия. Стоян Петков ще пренесе публиката в света на фолклора, докато Здрава Каменова ще добави щипка хумор и театралност.



Музикалният заряд ще бъде подкрепен от световноизвестния танцуващ цигулар SVET и DJ парти до зори.



Водещ на празничната вечер е Ники Кънчев – глас, който свързваме с най-вълнуващите телевизионни моменти и най-забавните празници.



Забавление за цялото семейство



Докато възрастните се наслаждават на празничния гала спектакъл, децата ще имат свое приключение с аниматора Чочо и неговия екип – игри, танци и специална детска програма с изненади.



Гостите ще могат да се отпуснат и в детския клуб на хотела, да опитат от сладките изкушения на Starbucks зоната, или просто да се насладят на топлия морски въздух и спокойствието на петзвездния курорт.



Комфорт без компромиси



Пакетите на Aqua Tour включват чартърни полети от София, Пловдив и Варна, както и избор между 4, 5 или 6 нощувки с ultra all inclusive обслужване. Всеки гост може да се възползва от специални услуги като личен асистент, индивидуален трансфер и зони за настаняване с домашни любимци.



Nirvana Cosmopolitan 5* е известен с богатата си инфраструктура – елегантни ресторанти, открити и закрити басейни, спа център и тематични вечери, които превръщат всеки ден от престоя в преживяване. Хотелът е само на минути от центъра на Анталия – идеален за разходка из стария град и морската алея.



Aqua Tour отново предлага неповторим баланс между стил, забавление и уют. Тази година новогодишната нощ обещава повече изненади, повече музика и повече спомени.



Ранните записвания вече започнаха, а местата са ограничени.



За резервации: 0878 886677



Чартърни полети от София, Пловдив и Варна



Настаняване в Nirvana Cosmopolitan 5*



Нова година 2026 в Анталия – там, където празникът продължава и след изгрева.



Вижте предложенията >>>