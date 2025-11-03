ИЗПРАТИ НОВИНА
Посрещане на новата 2026 в Анталия с музика, емоции и 5-звезден разкош
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:41
©
Анталия - вечната перла на Турската Ривиера, отново се превръща в сцена на най-бляскавото новогодишно посрещане. Златните ѝ плажове, средиземноморският бриз и високият клас на хотелите превръщат града в символ на лукс и безгрижно удоволствие. И тази зима Aqua Tour подготвя празник, който ще събере блясък, музика и емоции в едно - Нова година 2026 в хотел Nirvana Cosmopolitan 5*.

Гостите ще бъдат посрещнати в атмосфера на изискан комфорт, където всяка подробност е обмислена – от кулинарните изкушения до грандиозната новогодишна гала вечер, подготвена от световноизвестни шеф-готвачи. Празничното меню е съчетание от изискани гурме предложения, неограничени напитки и щедра доза празнично настроение.

Звезден български спектакъл под южното небе

Сцената на Nirvana Cosmopolitan ще събере някои от най-обичаните имена на българската музика и шоу бизнес. Гъмзата Брас Шоу ще даде старт на вечерта с ритъм, фанфари и настроение. Силвия Кацарова ще омагьоса с гласа си, а младият изпълнител Адам ще внесе свежест и енергия. Стоян Петков ще пренесе публиката в света на фолклора, докато Здрава Каменова ще добави щипка хумор и театралност.

Музикалният заряд ще бъде подкрепен от световноизвестния танцуващ цигулар SVET и DJ парти до зори.

Водещ на празничната вечер е Ники Кънчев – глас, който свързваме с най-вълнуващите телевизионни моменти и най-забавните празници.

Забавление за цялото семейство

Докато възрастните се наслаждават на празничния гала спектакъл, децата ще имат свое приключение с аниматора Чочо и неговия екип – игри, танци и специална детска програма с изненади.

Гостите ще могат да се отпуснат и в детския клуб на хотела, да опитат от сладките изкушения на Starbucks зоната, или просто да се насладят на топлия морски въздух и спокойствието на петзвездния курорт.

Комфорт без компромиси

Пакетите на Aqua Tour включват чартърни полети от София, Пловдив и Варна, както и избор между 4, 5 или 6 нощувки с ultra all inclusive обслужване. Всеки гост може да се възползва от специални услуги като личен асистент, индивидуален трансфер и зони за настаняване с домашни любимци.

Nirvana Cosmopolitan 5* е известен с богатата си инфраструктура – елегантни ресторанти, открити и закрити басейни, спа център и тематични вечери, които превръщат всеки ден от престоя в преживяване. Хотелът е само на минути от центъра на Анталия – идеален за разходка из стария град и морската алея.

Aqua Tour отново предлага неповторим баланс между стил, забавление и уют. Тази година новогодишната нощ обещава повече изненади, повече музика и повече спомени.

Ранните записвания вече започнаха, а местата са ограничени.

За резервации: 0878 886677

Чартърни полети от София, Пловдив и Варна

Настаняване в Nirvana Cosmopolitan 5*

Нова година 2026 в Анталия – там, където празникът продължава и след изгрева.

Вижте предложенията >>>


