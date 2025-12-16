ЗАРЕЖДАНЕ...
|Последните два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево
Те се приземиха в 20:00 ч. в присъствието на министъра на отбраната г-н Атанас Запрянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските ВВС в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.
Излитането им от Грийнвил, САЩ бе на 15 декември 2025 г. с междинно кацане на Азорските острови, Португалия.
Официалната церемония, по време на която ще бъдат представени осемте български изтребителя F-16 Block 70, постъпващи на въоръжение във Военновъздушните сили, ще се състои на 18 декември в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево. Сред присъстващите ще бъдат представители на държавната и местната власт, на ръководствата на национални и съюзнически институции и на фирмата-производител, и др.
