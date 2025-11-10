ЗАРЕЖДАНЕ...
|Попариха ни за Нова година
Михаела Богданова и семейството ѝ са сред тези, които ще останат в България. "Пътувала съм в чужбина, празнувала съм, имам опит и предпочитам тук. Има си всички удобства, няма нищо различно. Тоест в чужбина няма нещо, което да е в повече и по-интересно, отколкото в България", твърди тя.
Семейството ѝ е избрало да изпрати 2025 година на хотел с празнична програма. "Ние сме 5-членно семейство и за 4 дни, тоест три нощувки с новогодишна програма - с водещи и с всякакви екстри, излиза някъде около 4 000 лева", изчислява тя.
Българските курорти се пълнят от рано, а ако направим резервацията си месеци преди празника, ще получим отстъпка, обясняват турагентите."Има разлика кога планират. Все повече хора го правят по-рано, което е добре, защото успяват да получат една много по-добра цена", заяви пред NOVA Калина Неделчева, управител на туристическа агенция.
Ако искаме да посрещнем Нова година във Велинград – то ще са ни нужни между 210 и 620 лева на човек на ден в зависимост от избора ни на хотел и дали имаме пълно изхранване. В Банско цените варират между 165 и 450 лева на ден на човек. Така за 4 нощувки на човек ще трябва да отделим между 660 и 2500 лева. Не липсват и оферти, които предлагат луксозен престой, където цената може да надхвърли 3 хиляди лева на човек.
"Много е важно какво включват българските хотелиери в цената си. Ако наистина един пакет в български хотел за Нова година за 3-4 нощувки е 3000-4 000 лева, то това означава, че за 7 нощувки би бил 7000 лева. Да, определено едно екзотично пътуване би струвало толкова, но би предложило съвсем друго изживяване", обяснява Неделчева.
Каква е ситуацията при съседите ни, ако решим да пътуваме до Сърбия, Гърция или Турция? Между 600 и 800 лева трябва да отделим за 3 нощувки със закуски и вечери на човек в Сърбия. За Гърция между 600 и 1400 лева, а в Турция между 450 и 1500 лева. Интерес има и към екзотичните дестинации. Почивка в Дубай би ни коствала над 3000 лева, Малдиви около 7200 лева, а Сейшели – 6000 лева.
