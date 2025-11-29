ИЗПРАТИ НОВИНА
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през последните години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:36Коментари (0)379
© Булфото
Политологът Георги Киряков коментира актуалната политическа ситуация след мащабния протест и замразената бюджетна процедура.

По думите му това не е протест на отделни партии, а на широк спектър недоволни граждани. "Това е протест на всички гневни срещу случващото се в управлението, коалицията, дори в опозицията. Не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години", посочи той пред NOVA NEWS.

Според Киряков на площада са били видими симпатизанти както на десни формации, така и на "Възраждане" и привърженици на президента. Въпреки това той сподели,че не вижда потенциал за устойчив антиправителствен фронт. "Всеки ще се опита да намери себе си в този протест, но той не принадлежи на партиите. Това не е структурата на бъдещо управляващо мнозинство", заяви политологът.

Той описа ситуацията като по-различна, но с натрупано напрежение. "В предишни протести нямаше този заряд. Сега управляващите са достигнали някакъв предел. Хората имат по-голяма готовност да изразят гнева си", съобщи Киряков.

Политологът уточни, че бюджетът не е оттеглен, а временно замразен, което отваря възможност за нови разговори с работодатели и синдикати. Според него обаче коренът на проблема е по-дълбок. "Необходима е реформа в институции като МВР. Увеличения от над 50% са неприемливи, когато други сектори също имат нужда", сподели той.

Той коментира и думите на Бойко Борисов: "След малко премиерът ще каже какво съм решил“. "Това е част от наратива му, че той държи лостовете на властта. И по всичко личи, че участието му в управлението остава ключово", добави Киряков.

За финал политологът заяви, че последните седмици показват една тревожна тенденция. "Политиците спестяват истината на обществото, но загубиха още малко доверие", заключи той.


Още по темата: общо новини по темата: 245
29.11.2025 Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
29.11.2025 Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии" 
29.11.2025 Борисов към ПП-ДБ: Аз когато съм се бил, те са играли балет 
29.11.2025 Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11.2025 Сачева захапа лошо Асен Василев
29.11.2025 Проф. Боян Дуранкев с мрачни заключения за българската икономика
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиня...
18:36 / 29.11.2025
Първият български космонавт потъна в скръб
17:07 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкиранет...
15:57 / 29.11.2025
Изтеглиха закъсалите тирове заради снега в Родопите
16:12 / 29.11.2025
Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чу...
15:18 / 29.11.2025
Тирове започнаха да закъсват заради снега в Родопите
14:35 / 29.11.2025

