Политическият коментатор Веселин Стойнев, заместник-главен редактор на списание Bglobal, предупреди пред репортер на Plovdiv24.bg, че българските партии допускат опасна грешка в предизборната кампания – подценяват темата за покачващите се цени, въпреки че тя вълнува избирателите повече от всичко друго.

Войната на Тръмп вдига цените – но никой не го казва

"По време на предизборната кампания никой не каза ясно, че цените се вдигат сега заради войната на Тръмп, а би било изгодно", заяви Стойнев. По думите му обясненията на политиците продължават да бъдат неадекватни, а хората усещат последствията всеки ден.

Орбан не падна заради консерватизма – падна заради хладилника

Унгарският пример е поучителен, подчертава коментаторът. Причината за края на Орбан не е в политическата му идеология, а в 16 години авторитарно управление, довело до рязко влошаване на жизнения стандарт. "Много икономисти казват, че по ключови икономически показатели Унгария слезе до нивото на България. Ние вече делим с тях последното място в ЕС", каза Стойнев.

Радев се дистанцира от "българския Орбан" с един ход

Победата на Петер Мадяр в Унгария веднага беше усвоена от местните политици. Президентът Румен Радев призова за избирателна активност от близо 80% – колкото беше в Унгария – "за да преборим олигархията". По този начин той на практика се дистанцира от сравнението с Орбан, което му лепеха от години, отбелязва Стойнев.

Кои са всъщност консерваторите и защо всички спорят за Мадяр

Победата на "Тиса" се тълкува различно в зависимост от политическата позиция. "Тези, които подкрепяха и Орбан, и Тръмп у нас, сега казват, че Мадяр всъщност не е либерал, а консерватор", обяснява Стойнев. Той уточнява, че и трите партии, влизащи в унгарския парламент, са десни – включително "Тиса". Подобно е разделението и в България: "Самото ПП-ДБ има по-дясна част – ДСБ и "Да, България" – и по-лява – "Продължаване на промяната". Техните избиратели са буквално разделени на леви и десни."

Хладилникът ще реши и нашите избори – и може да откаже хората да гласуват

За България Стойнев е категоричен: поскъпването на живота ще окаже решаващо влияние на предстоящите избори – и не в полза на управляващите. "Хората няма да гласуват за този, който обещае по-големи заплати – първо, защото никой не го обещава, и второ, защото никой няма да повярва", предупреди политическият коментатор.