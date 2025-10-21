Политическо движение Социалдемократи напусна БСП–Обединена левица

© Политическо движение Социалдемократи напусна коалицията БСП - Обединена левица. Решението е взето на заседание на Националния съвет на движението. От формацията обясняват хода си с мотива, че реалните решения в държавата не се вземат от управляващата коалиция, а "от други центрове на влияние“. Това става ясно то съобщение, изпратено до медиите.



Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили.



За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта.



Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!