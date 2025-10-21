ЗАРЕЖДАНЕ...
|Политическо движение Социалдемократи напусна БСП–Обединена левица
Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили.
За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта.
Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!
