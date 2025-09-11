ЗАРЕЖДАНЕ...
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023 г., показа, че преходът може да бъде успешен и без съществени затруднения за търговците и потребителите
"Нашата мисия е бизнесът в България да възприеме въвеждането на еврото като възможност, а не като предизвикателство. Тежестта на техническите промени е отговорност на компании като myPOS, за да може търговецът да се концентрира върху това, което прави най-добре – да развива бизнеса си“, коментира Полина Тоскова, мениджър за България на myPOS.
Въвеждането на еврото е най-голямата финансова промяна за страната от десетилетия и за търговците с физически обекти и онлайн магазини това означава конкретни ползи. Отпадат разходите за превалутиране между лев и евро, отчетността се опростява, а обслужването на чуждестранни клиенти става по-лесно. Опитът от Хърватия показа, че процесът може да бъде успешен и без съществени затруднения, когато има ясна комуникация и институционална подкрепа, а самите търговци са готови да се адаптират към новите изисквания. Картовите плащания и ПОС устройствата се оказват особено удобни, защото автоматизират процесите, намаляват грешките и вдъхват доверие на клиентите.
Картовите плащания дават редица предимства – елиминират риска от обърквания при преизчисляване между лев и евро, ускоряват работата на касата, премахват необходимостта от ресто в евро стотинки и гарантират защитени и проследими трансакции. За чуждестранните посетители това означава удобство и по-лесно обслужване, а за бизнеса – възможност да се адаптира към съвременните финансови навици на клиентите.
Оперативните въпроси, свързани с прехода, също са ясни. Крайният срок за актуализация на всички ПОС и фискални устройства е 8 октомври 2025 г. При терминалите на myPOS преходът ще бъде напълно автоматизиран – дистанционни софтуерни обновления ще започнат да обработват плащания в евро без намеса от търговците. По време на преходния период терминалите ще показват суми и в лев, и в евро, за да се гарантира прозрачност. Устройствата с касов фискален принтер също ще бъдат адаптирани дистанционно, а бизнес сметките на клиентите на myPOS ще бъдат конвертирани автоматично в евро IBAN-и без прекъсване на услугата. Дневните отчети и фактури ще се издават директно в евро, а фиксираният валутен курс ще бъде 1.95583. Всички бизнес карти ще бъдат преиздадени в евро, като старите левови карти ще могат да се използват за кратък период едновременно с новите.
"Автоматизираният преход на ПОС терминалите, миграцията на сметки и картовите плащания, които предлагаме, ще улеснят ежедневните операции, ще намалят риска от грешки и ще подпомогнат по-добрата организация на бизнеса“, добавя Полина Тоскова. Интеграцията с европейските пазари и прозрачността на разплащанията ще създадат повече възможности за растеж, а потребителите ще се радват на по-лесни и сигурни транзакции. С подходяща подготовка и подкрепа преходът към еврото може да се превърне в плавен и предсказуем процес, който носи ползи както за бизнеса, така и за клиентите.
