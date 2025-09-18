ИЗПРАТИ НОВИНА
Полицай, охранявал протеста пред НС, е починал
Автор: Ваня Кузманова 09:24Коментари (0)2142
© Facebook/Vasil Pandov
Полицай, охранявал протеста пред Народното събрание, е починал. Това потвърдиха за "Фокус" от МВР. 

Към момента причината за инцидента не е ясна. Той е откаран от линейка до лечебно заведение, където е починал.

По-рано тази сутрин автомобили блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Коцев.


