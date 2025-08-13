ИЗПРАТИ НОВИНА
Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространство на Чехия, ескортиран е от немски изтребители
Автор: Борислава Благоева 08:49Коментари (0)726
©
Самолет с полет FR-9962 на Buzz (Boeing 737-800, регистрация SP-RNH), пътуващ по маршрута София - Лондон на 11 август вечерта за авиокомпанията Ryanair е бил спрян и ескортиран от германски изтребители, пише The Aviation Herald.

Самолетът се е намирал на височина около 11 хиляди метра над Австрия и се е готвел да навлезе във въздушното пространство на Чехия. В този момент на екипажа било отказано разрешение за влизане в чешкото въздушно пространство. Вследствие на това самолетът завива, за да остане във въздушното пространство на Австрия и да заобиколи Чехия. Докато преминавал над Германия, към самолета се присъединяват два германски изтребителя Eurofighter, които го придружават до навлизането му в въздушното пространство на Нидерландия.

След това полетът продължил нормално до летище Лондон Станстед, където е кацнал безопасно около два часа по-късно, след като е избегнал чешкото въздушно пространство.Според информация, получена от The Aviation Herald, е станало известно за план за атака срещу този полет, което е довело до решението на Чехия да откаже достъп в своето въздушно пространство и до включването на изтребителите Eurofighter за охрана над Германия. Въпреки придружаването от военни самолети, те не са установили нищо необичайно.На борда на самолета са  били 174 пътници.

Самолетът е останал в Станстед през нощта и е възобновил полетите си на следващата сутрин. От авиокомпанията все още не са коментирали инцидента.







Статистика: