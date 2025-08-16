Оставиха в ареста мъжа, подал неверен сигнал за бомба на Летище "Васил Левски"

© БТА Софийският районен съд остави за постоянно в ареста Христо Йорданов, който подаде неверен сигнал на летище "Васил Левски "за взривоопасно устройство.



Според прокурора 44-годишният Йорданов е засегнал по този начин както обществени интереси, така и международните отношения в сферата на въздушния транспорт и мъжът представлява висока степен на обществена опасност.



Днешното решение на съда подлежи на обжалване пред Софийски районен съд, предаде БНТ.