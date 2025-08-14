ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намесиха изтребители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:20Коментари (0)227
© NOVA
В небето над Европа полетът София–Лондон се превърна в операция по сигурността. Чехия отказа да допусне самолета в своето въздушно пространство, а военни изтребители го се наложи да ескортират полета до Великобритания. Случката се развива около 22:00 часа в понеделник.

На спешния телефон 112 е поучен сигнал от български гражданин, за когото по-късно е установено, че е от град Пловдив, който заявил, че на полета има палестинец, който "ще извърши лоши неща".

"Отказът на Чехия да допусне самолета през въздушното си пространство не е често срещана практика, макар всяка държава да има специфични процедури при извънредни ситуации", каза в ефира на Nova авиоекспертът Тодор Иванджиков. Според него, макар българските власти да са изпълнили задълженията си, ситуацията е можело да бъде избегната.

"Авиокомпаниите също имат протокол за действие в подобни ситуации. В този случай вероятно командирът на полета е решил, че може да бъде продължен. За щастие службите са се задействали бързо, открили са кой е човека и са констатирали проблема", каза още той. Иванджиков обясни още, че в подобни ситуации най-често се извършва на място проверка на пътниците на полета, както и списъка с тях и след това бордният екипаж може да предприеме съответните действия.

"В конкретния случай проблемът е достигнал и до силовите звена, като решението да се изпрати ескорт е дошло от там. Така се гарантира, че самолетът няма да се отклони от маршрута си", посочи още експертът, като уточни, че подобни действия гарантират и сигурността на пътниците.


Още по темата:
13.08.2025 Пловдивчанин е подал сигнала за опасния пътник на самолет до Лондон
13.08.2025 Полет от София за Лондон не е допуснат във въздушното пространство на Чехия, ескортиран е от немски изтребители






Още новини от Национални новини:
Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради ме...
13:22 / 14.08.2025
Мечка е забелязана в района на парк "Къпинчо"
12:50 / 14.08.2025
Директор на училище: Учениците, които приключват втора смяна късн...
12:49 / 14.08.2025
Меле с няколко коли край морето
12:35 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в сле...
12:22 / 14.08.2025
Онлайн измами, фалшива храна и подвеждащи етикети подкопават дове...
12:16 / 14.08.2025

