|Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намесиха изтребители
На спешния телефон 112 е поучен сигнал от български гражданин, за когото по-късно е установено, че е от град Пловдив, който заявил, че на полета има палестинец, който "ще извърши лоши неща".
"Отказът на Чехия да допусне самолета през въздушното си пространство не е често срещана практика, макар всяка държава да има специфични процедури при извънредни ситуации", каза в ефира на Nova авиоекспертът Тодор Иванджиков. Според него, макар българските власти да са изпълнили задълженията си, ситуацията е можело да бъде избегната.
"Авиокомпаниите също имат протокол за действие в подобни ситуации. В този случай вероятно командирът на полета е решил, че може да бъде продължен. За щастие службите са се задействали бързо, открили са кой е човека и са констатирали проблема", каза още той. Иванджиков обясни още, че в подобни ситуации най-често се извършва на място проверка на пътниците на полета, както и списъка с тях и след това бордният екипаж може да предприеме съответните действия.
"В конкретния случай проблемът е достигнал и до силовите звена, като решението да се изпрати ескорт е дошло от там. Така се гарантира, че самолетът няма да се отклони от маршрута си", посочи още експертът, като уточни, че подобни действия гарантират и сигурността на пътниците.
