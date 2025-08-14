© 36-годишен мъж от пловдивско село е авторът на злонамерените съобщения за терорист на борда на Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед“ със 174 пътници. Това съобщи заместник-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Мъжът е подал няколко еднотипни сигнала на телефон 112, че разполага с информация за готвени атентати на летищата в Пловдив и София.



По случая е образувано досъдебно производство, като от 11 август досега са извършени множество действия. Първоначално е задържан по ЗМВР. При беседите не е дал смислено обяснение за действията си, но е възникнало основателно съмнение за психичното му здраве. Предаден е за изследване в Центъра за психично здраве в Пловдив, където ще се направи психиатрична експертиза, която трябва да установи дали страда от психично заболяване и дали може да носи отговорност. Очаква се становището на вещите лица да е готово до края на настоящата седмица.



Съдебният му статус е необремен. Към момента не работи. Властите не разполагат с информация, че злоупотребява с алкохол или психотропни вещества.



Прокурорът не пожела да коментира дали е достоверна версията, че в същия самолет е пътувала съпругата и децата му и че жена му поискала развод. Ако е психично здрав, мъжът може да получи наказание до 2 години лишаване от свобода.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



