ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Поискаха край на строителството по Българското Черноморие!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15Коментари (0)0
©
Декларация на Камарата на архитектите в България по повод наводненията по Българското Черноморие и връзката им с неконтролираното застрояване:

Поредните наводнения по Черноморието – разрушени домове, пострадала инфраструктура и човешки жертви – отново показаха, че това не са "природни бедствия“, а резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие.

Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум са довели до пълна девалвация на устройственото планиране.

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите — дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях.

Призоваваме: 

За пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони.

За незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони.

За възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие.

За възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.

Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание.


Още по темата: общо новини по темата: 113
07.10.2025 Дърво падна върху кола в Пловдив
07.10.2025 МВР Пловдив с информация за голямото свлачище
07.10.2025 Хотел в Лозенец е под вода 
07.10.2025 Огромно свлачище затвори пътя Асеновград и Смолян
07.10.2025 Професор Рачев: За всичко това е виновна "Барбара"
07.10.2025 Сигнали за паднали дървета и клони в Пловдив
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Даниела Гилбоа, която е с корени от Пловдив, се завърна у дома сл...
11:32 / 07.10.2025
Експерт: Собствениците на имоти получават реални обезщетения за з...
11:17 / 07.10.2025
15 години затвор за жената, измамила Мартин Петров с 1,8 млн. лев...
11:17 / 07.10.2025
България се превърна в магнит за турски пенсионери
10:13 / 07.10.2025
Първи сняг заваля в Чепеларе
10:12 / 07.10.2025
Лекар посочи, че COVID е в разгара си в България, разкри симптоми...
10:11 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: