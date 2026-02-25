Погребаха единствения, открит с две огнестрелни рани в хижа "Петрохан"

© Вчера е бил погребан Ивайло Иванов, един от тримата мъже, открити мъртви при трагичния инцидент край хижа "Петрохан“ в началото на февруари.



Ивей, както са го наричали приятелите му, стана известен след случая, който потресе страната. В планинската местност край хижа "Петрохан“ тримата мъже бяха открити мъртви с огнестрелни рани в областта на главите, като единствено Иванов имаше две рани, а не една.



Случаят предизвика широка обществена реакция и множество публикации в медиите, а властите продължават разследването, за да изяснят всички факти и обстоятелства около трагедията.