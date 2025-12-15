ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почти всички са твърдо против намаляването на чуждоезиковото обучение в училище
В изследването са участвали 3166 респонденти и то е проведено през последната седмица.
Ярко категоричен е отговорът на ключовия въпрос дали отнемането на приоритета на езиковото обучение е правилен завой в пренареждането на образователните политики. 84,7% от запитаните смятат, че това не е правилно стратегическо решение, а 10,1% са съгласни с намаляване на езиковото обучение.
На въпроса: Подкрепяте ли заповедта на МОН за редуциране на паралелките в гимназиален етап с профил "Чужди езици“, предвид въведеното изискване за осигуряване на учители по 3 предмета на чужд език в 9. и 10. клас?, 76,6% от респондентите не одобряват тази нова рестрикция, целяща намаляване на езиковото обучение.
Липсва и подкрепата за драстично увеличаване на професионалните паралелки. На въпроса: Подкрепяте ли заповедта на МОН за увеличаване на процента на професионалните паралелки (около и над 50% от общия брой от предстоящия държавен план-прием) за учебната 2026/2027 година?, 55,6% не са съгласни това да се случи, а съгласието се измерва на 33,3%.
Явно е и несъгласието, свързано с въпроса: Подкрепяте ли задължителното изискване на МОН за обвързване на откриването на профилирана паралелка в гимназиалния етап с разширено изучаване на чужд език с изискването средните резултати от НВО за последните три години в 10. клас да са над националните? Тук 80,8% смятат, че това е грешка, като 17% смятат, че тази обвързаност трябва да бъде с резултатите от ДЗИ.
На въпроса: Смятате ли, че всяко училище трябва да предлага поне една непрофилирана и непрофесионална паралелка?, 52% смятат, че не трябва да има паралелка без професионална насоченост, но 30% са убедени, че всяко училище трябва да има такава.
Разбираемо, близо 80% не смятат, че Указанието на МОН ще подобри цялостното качество на чуждоезиковото обучение в системата. Очевидно и целта на МОН не е такава.
В тази връзка Синдикат "Образование“ предлага на МОН да отмени това свое указание с рестрикции към езиковото обучение, защото имаме категорично неодобрение от учители и експерти. Синдикатът предлага МОН да възложи на Института по образование, с ръководител проф. Галин Цоков, да направи оценка на въздействието на тази ключова промяна в тази образователна политиката и тогава да потърси национален консенсус по този въпрос от учители и родители.
Увеличението на учителските заплати е отложено с отлагането на бюджета за неопределено време, но нека поясним, че то беше планирано за 8,5%, а не за 10%, както твърдяха някои "амбициозни“ политици.
Синдикат "Образование“ забранява на българските политически партии да употребяват словосъчетанието "Приоритет Образование“ с цел политически популизъм.
