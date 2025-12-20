ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина легенда на БНТ
Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама". Наградена е с Почетния знак на президента.
Поклонението пред Иванка Антонова ще е в неделя, 21 декември от 11.30 ч. в църквата "Свети седмочисленици".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Какво предстои на политическата сцена след Нова година?
20:21 / 20.12.2025
20:21 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на...
18:09 / 20.12.2025
18:09 / 20.12.2025
Тихомир Атанасов: Партия "Трети март" приема Румен Радев като неф...
16:04 / 20.12.2025
16:04 / 20.12.2025
Нови правила за електрическите тротинетки?
15:27 / 20.12.2025
15:27 / 20.12.2025
Пеевски обвини ПП/ДБ за освобождаването под гаранция на директора...
13:52 / 20.12.2025
13:52 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:04 / 20.12.2025
10:04 / 20.12.2025
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
15:14 / 18.12.2025
