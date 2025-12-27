ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина Мария Карафезиева
Тя бе съпруга на известния кларнетист Иво Папазов – Ибряма.
"Думите не стигат и болката е голяма!
Днес от този свят ни напусна, нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче!
Дано, да си на по - добро място! Обичаме те , винаги ще те помним и споменаваме!", пише в официалната страница на оркестъра във фейсбук.
Мария Карафезиева е родена на 3 януари 1948 г. в село Бъдеще, Старозагорско. Детството ѝ преминава в село Коларово, след като твърде млада губи своя баща – житейско изпитание, което оформя силния ѝ характер и дълбоката ѝ душевност.
С таланта си, отдадеността към народната музика и искрената си любов към сцената, тя се превърна в емблематичен глас и неизменна част от оркестър "Тракия“. За колегите си беше не просто професионалист, а човек с голямо сърце, топлина и доброта.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
17-годишен шофьор загина в катастрофа
14:08 / 27.12.2025
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че ...
13:44 / 27.12.2025
Почина Деян Кюранов
12:53 / 27.12.2025
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената
13:09 / 27.12.2025
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорнос...
13:24 / 27.12.2025
Читател: Открих стара касова бележка от аптека и се ужасих
12:24 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS