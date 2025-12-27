ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина Мария Карафезиева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:55Коментари (0)311
©
С дълбока тъга и неизмерима болка музикалната общност и почитателите на българския фолклор се прощават с Мария Карафезиева – обичаната солистка на оркестър "Тракия“.

Тя бе съпруга на известния кларнетист Иво Папазов – Ибряма.

"Думите не стигат и болката е голяма!

Днес от този свят ни напусна, нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче!

Дано, да си на по - добро място! Обичаме те , винаги ще те помним и споменаваме!", пише в официалната страница на оркестъра във фейсбук.  

Мария Карафезиева е родена на 3 януари 1948 г. в село Бъдеще, Старозагорско. Детството ѝ преминава в село Коларово, след като твърде млада губи своя баща – житейско изпитание, което оформя силния ѝ характер и дълбоката ѝ душевност.

С таланта си, отдадеността към народната музика и искрената си любов към сцената, тя се превърна в емблематичен глас и неизменна част от оркестър "Тракия“. За колегите си беше не просто професионалист, а човек с голямо сърце, топлина и доброта.







