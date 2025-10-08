ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина Марин Маринов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:55
©
Първият частен детектив в България, Марин Маринов, е починал след борба с онкологично заболяване. Тъжната новина беше съобщена от журналиста Мартин Карбовски в социалните мрежи.

Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където се е намирал под специализирани грижи, след като през април е бил диагностициран с мозъчен тумор.

"Бог да те прости и вечна ти памет, приятелю! Ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш жив в душата ми…“, написа икономистът и бивш депутат Таско Ерменков в знак на почит към покойния детектив.

Марин Маринов е основател на Българската асоциация на частните детективи. Преди това е работил в системата на МВР до 1990 година. След напускането си посвещава професионалния си път на частното разследване и става едно от най-разпознаваемите лица в бранша.

Популярността му нараства след редица разкрития, свързани с издирването на изчезнали хора и с тежки престъпления, включително такива, засягащи промишления шпионаж. През 1998 година Маринов едва оцелява след като е прострелян по време на покушението срещу Иво Карамански.

Погребението на Марин Маринов ще се състои на 11 октомври 2025 г. (събота) от 12:30 ч. на Софийските централни гробища.







