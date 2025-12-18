ИЗПРАТИ НОВИНА
По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:34
С наближаването на 1 януари все повече хора си задават въпроса кога е по-изгодно да обменят наличните си левове в евро – преди или след датата. Краткият отговор е: ако нямате спешна нужда от кеша си, по-разумно е да изчакате след 1 януари.

От 1 януари до 30 юни банките в страната ще обменят левове в евро безплатно и по официалния фиксиран курс – 1,95583 лева за едно евро. Това означава, че гражданите няма да плащат такси и няма да бъдат ощетени от неблагоприятни курсове, каквито често се прилагат при обмяна преди датата.

За суми над 30 000 лева в рамките на една трансакция ще бъде необходима предварителна заявка, подадена най-малко три работни дни по-рано. В населени места, където няма банков офис, обмяната ще може да се извършва и в пощенските клонове, като там ще важи лимит до 10 000 лева на човек.

Особено важно е да се знае, че Българската народна банка ще обменя левове в евро безплатно и без краен срок. Това дава допълнителна сигурност за хората, които държат по-големи суми в брой и не желаят да бързат с обмяната.

Ако разполагате с много голяма сума кеш, има и алтернативен вариант: да внесете парите по банкова сметка още преди 1 януари. След въвеждането на еврото наличностите по сметките ще бъдат превалутирани автоматично по официалния курс, без допълнителни разходи за клиента.

В обобщение – ако левовият кеш не ви е необходим преди 1 януари, изчакването след датата е по-сигурният и финансово изгоден избор.


