Пловдивска кола е участник във фаталния инцидент, загинал е млад човек

Фаталната катастрофа, която стана тази сутрин, е с участието на автомобил с пловдивска регистрация.



Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало на пътя Пазарджик – Белово, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът е в отсечката между селата Звъничево и Ковачево.



Ударили са се два автомобила. В резултат на катастрофата е починал човек. На мястото са екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Ще бъде извършен оглед.



Докато трае огледът, пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут през село Ковачево. Загиналият шофьор е на 37 години от село Мало Конаре. Другият водач е в болница.