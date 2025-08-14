ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивска кола е участник във фаталния инцидент, загинал е млад човек
Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало на пътя Пазарджик – Белово, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът е в отсечката между селата Звъничево и Ковачево.
Ударили са се два автомобила. В резултат на катастрофата е починал човек. На мястото са екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Ще бъде извършен оглед.
Докато трае огледът, пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут през село Ковачево. Загиналият шофьор е на 37 години от село Мало Конаре. Другият водач е в болница.
